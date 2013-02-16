- В иркутском ресторане «Дельта» провели свадебный ланч с дефиле невест
- Славянское капище осквернили неизвестные в Улан-Удэ
- 30-летний контрактник покончил с собой в Бурятии
- В Иркутском районе снят режим ЧС, но дезинфекционные мероприятия еще ведутся
- В Саянске поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Казачинско-Ленском районе
|В Саянске поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Казачинско-Ленском районе
|Рецидивиста Александра Щеблыкина, сбежавшего из колонии-поселения в поселке Улькан Казачинско-Ленского района 29 марта, задержали в Саянске, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
|Иркутские пожарные задержали юного поджигателя сухой травы
|В Иркутске 12-летний школьник поджег сухую траву на пустыре, вплотную прилегавшему к жилым домам. Из-за штормового ветра с порывами до 20 м/с огонь мгновенно распространился, возникла угроза домам и частным постройкам. Пламя тушили около часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
|Пропавшую на скальнике Витязь девушку нашли в зимовье живой и здоровой
|Спасатели Приангарья днем 3 апреля нашли Валентину Осипову, которая пропала в районе скальника Витязь в Шелеховском районе вечером 1 апреля. Ее обнаружили живой и здоровой в лесу в районе станции Подкаменная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
|Санаторий «Электра» вошел в ТОП-100 российских здравниц
|Санаторий «Электра» по итогам 2015 года вошел в ТОП-100 российских здравниц по версии Ассоциации оздоровительного туризма. Он вошел в десятку в категории «инвестиционный потенциал», где занял второе место.
|Новые возможности отдыха на Байкале презентовала ГК "Истлэнд" на выставке в Иркутске
|В иркутском Сибэкспоцентре с 29 по 31 марта проходит юбилейная туристическая выставка "Байкалтур". На нынешней выставке Группа компаний "Истлэнд" презентовала свои туристические возможности и новые продукты: туры, круизный флот, гостиницы и центры отдыха.
|Перешли Байкал: компания «Гранд Байкал» приняла участие в массовом ледовом переходе
|Сотрудники компании «Гранд Байкал» в эту субботу, 25 марта, приняли участие в массовом переходе по льду Байкала и доказали что они большая, дружная и сплоченная команда. Об этом сообщает пресс-служба компании.
|Депутат Госдумы Андрей Чернышёв встретился с гражданами в Региональной общественной приемной лидера "Единой России"
|В рамках региональной недели работы в округах, депутат Государственной Думы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Чернышёв провел 30 марта прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области.
|Николай Николаев выслушал жалобы населения в иркутской региональной приемной «Единой России»
|В рамках региональной недели работы в округах, депутат ГД РФ, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев провёл 30 марта прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
|Депутат ЗС Владислав Буханов в ходе личного приема граждан предложил свое решение вопросов обратившихся
|В иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 30 марта прием граждан провел депутат Законодательного собрания Приангарья Владислав Буханов.
|В Иркутском районе снят режим ЧС, но дезинфекционные мероприятия еще ведутся
|В Иркутском районе 31 марта в 20:00 был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с вспышкой африканской чумы свиней в деревне Куда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
|В Хомутово после вспышки АЧС на год запретили разводить свиней
|В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района на год наложили запрет на свиноводство в тех хозяйствах, в которых содержались эти животные. Решение принято «на всякий случай» в связи с недавней вспышкой африканской чумы свиней в деревне Куда, заявил на брифинге 3 апреля зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
|Более 12 миллионов рублей будет потрачено на компенсации за изъятых в Иркутской районе свиней
|Из резервного фонда Иркутской области на компенсации за изъятие свиней из-за вспышки африканской чумы в деревне Куда потратят больше 12 миллионов рублей. Об этом 3 апреля на брифинге сообщил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
|Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
|В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iOS и Android стала доступна работа с зарплатными ведомостями. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
|S7 создала транспортную проблему в аэропорту Норильска
|Авиакомпания S7 Airlines уже без малого год не может найти общего языка с администрацией Норильского аэропорта. По мнению перевозчика, аэропорт злонамеренно отказывается удовлетворить заявку на осуществление по летнему расписанию рейсов маршрута Норильск-Новосибирск, несмотря на ее многократное повторение.
|Тулунский филиал АО «Труд» приступил к реализации очередного этапа реконструкции трассы «Сибирь»
|Тулунский филиал АО «Труд» приступил к реализации очередного этапа реконструкции участка с 1504 по 1508 километр федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
|В Иркутской области сеть дистрибуции Tele2 выросла более чем на 20%
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. Количество торговых точек, реализующих комплекты подключения Tele2, выросло в Иркутской области более чем на 20%, сообщает пресс-служба компании.
|«Ростелеком»: по весне в Приангарье в связи с возобновлением строительных работ растёт число обрывов связи
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В весенний период в связи с возобновлением и проведением земляных и строительных работ увеличивается количество обрывов линий связи. В Иркутской области ежегодно фиксируется более 20 случаев повреждения кабеля при проведении строительных и земляных работ в охранной зоне телекоммуникаций, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».
|Клиенты Tele2 смогут пользоваться мессенджерами, не оплачивая интернет-трафик
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Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 расширил возможности услуги «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.
|РУСАЛ принимает участие в экологической научно-практической конференции
|В Братске состоялось открытие двухдневной научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе». В ее работе принимают участие руководство города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий.
|Около 20 тысяч гектаров леса обработают в Приангарье от сибирского шелкопряда
|В Иркутской области в 2017 году локализовать и ликвидировать очаги сибирского шелкопряда авиационным способом планируется в Черемховском и Заларинском лесничествах на площади 17,5 тысячи гектаров. В Качугском лесничестве две тысячи гектаров леса планируют обработать с земли, сообщает пресс-служба регправительства.
|На территории Забайкалья действует один лесной пожар площадью 130 га
|Утром 29 марта на территории лесного фонда Забайкальского края действует один лесной пожар на общей площади 130 га в Акшинском районе. Данный лесной пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет.
|В иркутском ресторане «Дельта» провели свадебный ланч с дефиле невест
|В иркутском ресторане «Дельта» организовали свадебный ланч (wedding lunch), на котором будущие молодожены смогли обсудить свое торжество в уютной атмосфере, узнать все о последних свадебных тенденциях и просто зарядиться праздничным настроением.
|Сергей Тен: патриотическое воспитание начинается с личного примера
|В Иркутск 31 марта по приглашению Сергея Тена прибыл депутат Государственной Думы РФ от Омской области, Герой России Дмитрий Перминов.
|Начало года ознаменовалось нетипичным ростом потребительского кредитования
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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подвело итоги первых двух месяцев этого года в области потребительского кредитования. Несмотря на то, что январь-февраль обычно сопровождаются низкой активностью потребителей, в 2017-м количество выданных россиянам займов увеличилось на 21,9 процента (к аналогичному периоду 2016-го).
|Написать Тотальный диктант в Иркутске можно будет на 16 площадках
|В Иркутске определили 16 площадок проведения Тотального диктанта. Кроме традиционных мест, участники смогут написать авторский текст Леонида Юзефовича в музее-ледоколе «Ангара», в астрономической обсерватории ИГУ, в международном аэропорту (конференц-зал) и на Иркутской ГЭС.
|ИрГАУ лишился возможности принимать абитуриентов
|Рособрнадзор запретил приём в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского (ИрГАУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
|Шесть воспитателей и два педагога уволены из Усольского кадетского корпуса
|Министерство образования Иркутской области в связи с ситуацией, которая складывается в Усольском гвардейском кадетском корпусе, вынесло директору и завучу по воспитательной работе заведения выговоры. За несоответствие требованиям уволены восемь сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
|Иркутский музей собирает экспонаты для выставки "Эхо девяностых"
|Экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 3 апреля объявляет акцию по сбору предметов для выставки «Эхо девяностых».
|Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля
|Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.
|Премьера фильма "Байкальские каникулы - 2" пройдет в Иркутске 2 апреля
|В иркутском кинотеатре «Художественный» 2 апреля 2017 года состоится премьерный показ фильма для всей семьи «Байкальские каникулы-2», который снимался в Байкальске и селе Утулик Слюдянского района.
|"Ночь тротуарной астрономии" пройдет в Иркутске на шести площадках
|Иркутян 7 апреля приглашают взглянуть на звездное небо в рамках акции «Ночь тротуарной астрономии», которая проводится в областном центре в 11-й раз. В этот вечер с 20:00 до 23:00 на улицах областного центра будут выставлены телескопы, в которые все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну и планету Юпитер.
|Иркутский планетарий возобновляет выездные наблюдения
|Иркутский планетарий с 24 марта запускает очередную серию выездных наблюдений за космическими объектами. Они начинаются в 23 часа – в это время ещё можно увидеть рассеянное звёздное скопление Ясли в созвездии Рака, один из «зимних» объектов, поясняет пресс-служба планетария.
|Новый большой "Экспериментарий" с планетарием откроется в Иркутске 6 марта
|В Иркутске 6 марта в Академгородке откроется новый большой «Экспериментарий». Об этом сообщил директор музея Константин Кравченко.
|Славянское капище осквернили неизвестные в Улан-Удэ
|Неизвестные разгромили славянское капище «Триглав» на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Об акте вандализма над культовым сооружением стало известно сегодня из социальных сетей. Как сообщил автор поста, на месте срублен идол Перуна, меч, разрушена "домовина" – место, куда любой желающий мог положить подношения предкам в знак памяти и почитания.
|В Чите собирают средства на пасхальные подарки детям и пенсионерам
|В Чите стартовала традиционная благотворительная акция «Пасхальный подарок» по сбору денежных средств на пасхальные подарки для детей из малообеспеченных семей, подопечных центра «Доверие», детей-пациентов онкологического диспансера, пожилых людей из Атамановского дома престарелых и краевого соцприюта. Об этом сообщили в миссионерском отделе Читинской епархии.
|Иркутская еврейская община отметит Пурим костюмированной вечеринкой
|В Иркутске 11 и 12 марта отметят Пурим – праздник в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом-амаликитянином. Об этом сообщатся на сайте иркутской еврейской общины.
|30-летний контрактник покончил с собой в Бурятии
|30-летний военнослужащий по контракту свел счеты с жизнью 22 марта в Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА «Восток-Телеинформ» в пресс-службе Восточного военного округа, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, также назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
|В Восточном военном округе началась масштабная проверка
|Масштабная контрольная проверка за зимний период обучения с проведением контрольных занятий началась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). Рабочие группы проверят подготовку и состояние как техники, так и военнослужащих, которым, в частности, предстоит сдавать нормативы по специальной и физической подготовке, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
|Весенний призыв начнется в Иркутской области 1 апреля
|Более трех тысяч призывников отправятся на воинскую службу во время весеннего призыва в Иркутской области. Он стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.
|Заключенный покончил с собой в СИЗО-2 Братска
|В СИЗО-2 Братска в феврале 2017 года покончил с собой один из осуждённых. В связи с этим к дисциплинарной ответственности привлекли шестерых сотрудников следственного изолятора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
|Сотрудник вихоревского исправительного учреждения пытался передать осужденному мобильник за три пачки сигарет
|Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника отдела воспитательной работы с осужденными в вихоревском лечебно-исправительном учреждении №27. За три пачки сигарет он согласился передать одному из осужденных сотовый телефон.
|В Ангарске сотрудник колонии попался на передаче осужденным запрещенных предметов и наркотиков
|Младший инспектор ангарской ИК-14 попался на передаче осужденным посылок с запрещенными предметами. За взятку в размере 15 тысяч рублей он согласился переправить им спиртосодержащую жидкость, 24 сим-карты, три сотовых телефона, четыре зарядных устройства и аккумулятор, игральные карты, а также наркотики – 79 граммов масла каннабиса и 343 грамма гашиша.
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