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Байкальский центр пресс-релизов
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Происшествия
В Саянске поймали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Казачинско-Ленском районе
Рецидивиста Александра Щеблыкина, сбежавшего из колонии-поселения в поселке Улькан Казачинско-Ленского района 29 марта, задержали в Саянске, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
 
Иркутские пожарные задержали юного поджигателя сухой травы
В Иркутске 12-летний школьник поджег сухую траву на пустыре, вплотную прилегавшему к жилым домам. Из-за штормового ветра с порывами до 20 м/с огонь мгновенно распространился, возникла угроза домам и частным постройкам. Пламя тушили около часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
 
Пропавшую на скальнике Витязь девушку нашли в зимовье живой и здоровой
Спасатели Приангарья днем 3 апреля нашли Валентину Осипову, которая пропала в районе скальника Витязь в Шелеховском районе вечером 1 апреля. Ее обнаружили живой и здоровой в лесу в районе станции Подкаменная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Байкальский туризм
Санаторий «Электра» вошел в ТОП-100 российских здравниц
Санаторий «Электра» по итогам 2015 года вошел в ТОП-100 российских здравниц по версии Ассоциации оздоровительного туризма. Он вошел в десятку в категории «инвестиционный потенциал», где занял второе место.
 
Новые возможности отдыха на Байкале презентовала ГК "Истлэнд" на выставке в Иркутске
В иркутском Сибэкспоцентре с 29 по 31 марта проходит юбилейная туристическая выставка "Байкалтур". На нынешней выставке Группа компаний "Истлэнд" презентовала свои туристические возможности и новые продукты: туры, круизный флот, гостиницы и центры отдыха.
 
Перешли Байкал: компания «Гранд Байкал» приняла участие в массовом ледовом переходе
Сотрудники компании «Гранд Байкал» в эту субботу, 25 марта, приняли участие в массовом переходе по льду Байкала и доказали что они большая, дружная и сплоченная команда. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Политика
Депутат Госдумы Андрей Чернышёв встретился с гражданами в Региональной общественной приемной лидера "Единой России"
В рамках региональной недели работы в округах, депутат Государственной Думы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Чернышёв провел 30 марта прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области.
 
Николай Николаев выслушал жалобы населения в иркутской региональной приемной «Единой России»
В рамках региональной недели работы в округах, депутат ГД РФ, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев провёл 30 марта прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
 
Депутат ЗС Владислав Буханов в ходе личного приема граждан предложил свое решение вопросов обратившихся
В иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 30 марта прием граждан провел депутат Законодательного собрания Приангарья Владислав Буханов.
 
Крейзис: История болезни
Бизнес
В Иркутском районе снят режим ЧС, но дезинфекционные мероприятия еще ведутся
В Иркутском районе 31 марта в 20:00 был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с вспышкой африканской чумы свиней в деревне Куда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
 
В Хомутово после вспышки АЧС на год запретили разводить свиней
В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района на год наложили запрет на свиноводство в тех хозяйствах, в которых содержались эти животные. Решение принято «на всякий случай» в связи с недавней вспышкой африканской чумы свиней в деревне Куда, заявил на брифинге 3 апреля зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
 
Более 12 миллионов рублей будет потрачено на компенсации за изъятых в Иркутской районе свиней
Из резервного фонда Иркутской области на компенсации за изъятие свиней из-за вспышки африканской чумы в деревне Куда потратят больше 12 миллионов рублей. Об этом 3 апреля на брифинге сообщил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
Компании
Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iOS и Android стала доступна работа с зарплатными ведомостями. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
 
S7 создала транспортную проблему в аэропорту Норильска
Авиакомпания S7 Airlines уже без малого год не может найти общего языка с администрацией Норильского аэропорта. По мнению перевозчика, аэропорт злонамеренно отказывается удовлетворить заявку на осуществление по летнему расписанию рейсов маршрута Норильск-Новосибирск, несмотря на ее многократное повторение.
 
Тулунский филиал АО «Труд» приступил к реализации очередного этапа реконструкции трассы «Сибирь»
Тулунский филиал АО «Труд» приступил к реализации очередного этапа реконструкции участка с 1504 по 1508 километр федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Связь и интернет
В Иркутской области сеть дистрибуции Tele2 выросла более чем на 20%

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. Количество торговых точек, реализующих комплекты подключения Tele2, выросло в Иркутской области более чем на 20%, сообщает пресс-служба компании.
 
«Ростелеком»: по весне в Приангарье в связи с возобновлением строительных работ растёт число обрывов связи

В весенний период в связи с возобновлением и проведением земляных и строительных работ увеличивается количество обрывов линий связи. В Иркутской области ежегодно фиксируется более 20 случаев повреждения кабеля при проведении строительных и земляных работ в охранной зоне телекоммуникаций, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».
 
Клиенты Tele2 смогут пользоваться мессенджерами, не оплачивая интернет-трафик

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 расширил возможности услуги «Плюс мессенджеры». Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.
Мигрень управдома
Экология
РУСАЛ принимает участие в экологической научно-практической конференции
В Братске состоялось открытие двухдневной научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе». В ее работе принимают участие руководство города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители государственных контролирующих органов, научного сообщества, общественности, промышленных предприятий.
 
Около 20 тысяч гектаров леса обработают в Приангарье от сибирского шелкопряда
В Иркутской области в 2017 году локализовать и ликвидировать очаги сибирского шелкопряда авиационным способом планируется в Черемховском и Заларинском лесничествах на площади 17,5 тысячи гектаров. В Качугском лесничестве две тысячи гектаров леса планируют обработать с земли, сообщает пресс-служба регправительства.
 
На территории Забайкалья действует один лесной пожар площадью 130 га
Утром 29 марта на территории лесного фонда Забайкальского края действует один лесной пожар на общей площади 130 га в Акшинском районе. Данный лесной пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет.
Общество
В иркутском ресторане «Дельта» провели свадебный ланч с дефиле невест
В иркутском ресторане «Дельта» организовали свадебный ланч (wedding lunch), на котором будущие молодожены смогли обсудить свое торжество в уютной атмосфере, узнать все о последних свадебных тенденциях и просто зарядиться праздничным настроением.
 
Сергей Тен: патриотическое воспитание начинается с личного примера
В Иркутск 31 марта по приглашению Сергея Тена прибыл депутат Государственной Думы РФ от Омской области, Герой России Дмитрий Перминов.
 
Начало года ознаменовалось нетипичным ростом потребительского кредитования

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подвело итоги первых двух месяцев этого года в области потребительского кредитования. Несмотря на то, что январь-февраль обычно сопровождаются низкой активностью потребителей, в 2017-м количество выданных россиянам займов увеличилось на 21,9 процента (к аналогичному периоду 2016-го).
 
Образование
Написать Тотальный диктант в Иркутске можно будет на 16 площадках
В Иркутске определили 16 площадок проведения Тотального диктанта. Кроме традиционных мест, участники смогут написать авторский текст Леонида Юзефовича в музее-ледоколе «Ангара», в астрономической обсерватории ИГУ, в международном аэропорту (конференц-зал) и на Иркутской ГЭС.
 
ИрГАУ лишился возможности принимать абитуриентов
Рособрнадзор запретил приём в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского (ИрГАУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Шесть воспитателей и два педагога уволены из Усольского кадетского корпуса
Министерство образования Иркутской области в связи с ситуацией, которая складывается в Усольском гвардейском кадетском корпусе, вынесло директору и завучу по воспитательной работе заведения выговоры. За несоответствие требованиям уволены восемь сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Видеосюжеты
Культура
Иркутский музей собирает экспонаты для выставки "Эхо девяностых"
Экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 3 апреля объявляет акцию по сбору предметов для выставки «Эхо девяностых».
 
Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля
Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.
 
Премьера фильма "Байкальские каникулы - 2" пройдет в Иркутске 2 апреля
В иркутском кинотеатре «Художественный» 2 апреля 2017 года состоится премьерный показ фильма для всей семьи «Байкальские каникулы-2», который снимался в Байкальске и селе Утулик Слюдянского района.
Наука
"Ночь тротуарной астрономии" пройдет в Иркутске на шести площадках
Иркутян 7 апреля приглашают взглянуть на звездное небо в рамках акции «Ночь тротуарной астрономии», которая проводится в областном центре в 11-й раз. В этот вечер с 20:00 до 23:00 на улицах областного центра будут выставлены телескопы, в которые все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну и планету Юпитер.
 
Иркутский планетарий возобновляет выездные наблюдения
Иркутский планетарий с 24 марта запускает очередную серию выездных наблюдений за космическими объектами. Они начинаются в 23 часа –  в это время ещё можно увидеть рассеянное звёздное скопление Ясли в созвездии Рака, один из «зимних» объектов, поясняет пресс-служба планетария.
 
Новый большой "Экспериментарий" с планетарием откроется в Иркутске 6 марта
В Иркутске 6 марта в Академгородке откроется новый большой «Экспериментарий». Об этом сообщил директор музея Константин Кравченко.
Религия
Славянское капище осквернили неизвестные в Улан-Удэ
Неизвестные разгромили славянское капище «Триглав» на Верхней Березовке в  Улан-Удэ. Об акте вандализма над культовым сооружением стало известно сегодня из социальных сетей.  Как сообщил автор поста, на месте срублен идол Перуна, меч, разрушена "домовина" – место, куда любой желающий мог положить подношения предкам в знак памяти и почитания.
 
В Чите собирают средства на пасхальные подарки детям и пенсионерам
В Чите стартовала традиционная благотворительная акция «Пасхальный подарок» по сбору денежных средств на пасхальные подарки для детей из малообеспеченных семей, подопечных центра «Доверие», детей-пациентов онкологического диспансера, пожилых людей из Атамановского дома престарелых и краевого соцприюта. Об этом сообщили в миссионерском отделе Читинской епархии.
 
Иркутская еврейская община отметит Пурим костюмированной вечеринкой
В Иркутске 11 и 12 марта отметят Пурим – праздник в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом-амаликитянином. Об этом сообщатся на сайте иркутской еврейской общины.
Армия
30-летний контрактник покончил с собой в Бурятии
30-летний военнослужащий по контракту свел счеты с жизнью 22 марта в Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА «Восток-Телеинформ» в пресс-службе Восточного военного округа, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, также назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
 
В Восточном военном округе началась масштабная проверка
Масштабная контрольная проверка за зимний период обучения с проведением контрольных занятий началась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО). Рабочие группы проверят подготовку и состояние как техники, так и военнослужащих, которым, в частности, предстоит сдавать нормативы по специальной и физической подготовке, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
 
Весенний призыв начнется в Иркутской области 1 апреля
Более трех тысяч призывников отправятся на воинскую службу во время весеннего призыва в Иркутской области. Он стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.
Места заключения
Заключенный покончил с собой в СИЗО-2 Братска
В СИЗО-2 Братска в феврале 2017 года покончил с собой один из осуждённых. В связи с этим к дисциплинарной ответственности привлекли шестерых сотрудников следственного изолятора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Сотрудник вихоревского исправительного учреждения пытался передать осужденному мобильник за три пачки сигарет
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника отдела воспитательной работы с осужденными в вихоревском лечебно-исправительном учреждении №27. За три пачки сигарет он согласился передать одному из осужденных сотовый телефон.
 
В Ангарске сотрудник колонии попался на передаче осужденным запрещенных предметов и наркотиков
Младший инспектор ангарской ИК-14 попался на передаче осужденным посылок с запрещенными предметами. За взятку в размере 15 тысяч рублей он согласился переправить им спиртосодержащую жидкость, 24 сим-карты, три сотовых телефона, четыре зарядных устройства и аккумулятор, игральные карты, а также наркотики – 79 граммов масла каннабиса и 343 грамма гашиша.

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