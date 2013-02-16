Недавно поспорили с одним уважаемым мной товарищем о бюджетной политике нашего государства. Товарищ, по своим убеждениям относящийся к тем, кого принято называть «либералами», настаивал на мысли, что деньги – налоги предприятий - должны оставаться в тех городах, где эти предприятия находятся. Я, хоть к либералам себя не могу причислить, но с ним был полностью согласен за одним исключением – желаемое исполнить невозможно в ближайшие, наверное, 50 лет. Собственно, спор так ни к чему и не привел...